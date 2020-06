Eugen Egner

»Stupor mundi« sei er gewesen, »das Staunen der Welt«, sagte man über den Stauferkaiser Friedrich II., und man kann es auch über den 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika sagen. Lassen wir noch einmal einige seiner staunenswertesten Äußerungen über das Coronavirus Revue passieren.

22. Januar 2020: »Wir haben es vollkommen unter Kontrolle. Es geht um eine Person, die aus China gekommen ist.« 30. Januar: »Wir haben in diesem Land im Moment ein sehr kleines Problem – fünf. Und all diese Menschen erholen sich erfolgreich.« 10. Februar: »Sie wissen, dass es im April angeblich mit dem heißeren Wetter stirbt. Und das ist ein wunderbares Datum, auf das man sich freuen kann.« 27. Februar: »Es wird verschwinden. Eines Tages – es ist wie ein Wunder – wird es verschwinden.« 28. Februar: »Die Demokraten machen jetzt mit dem Virus Politik … Das ist ihr neuer Schwindel.« 15. März: »Es ist ein sehr ansteckendes Virus, es ist unglaublich. Aber es ist etwas, das wir großartig unter Kontrolle haben.« 17. März: »Ich hatte das Gefühl, dass es eine Pandemie ist, lange bevor es als Pandemie bezeichnet wurde.« 24. März: »Ich würde das Land gern zu Ostern wieder öffnen. Wäre es nicht schön, wenn die Kirchen voll wären?« 7. April: »Die WHO hat es wirklich vermasselt.« 8. April: »Ich würde am liebsten mit einem großen Knall eröffnen, ein schönes Land, und einfach öffnen.« 23. April: »Dann sehe ich noch die Desinfektionsmittel, die das Virus in einer Minute ausknocken. Und es gibt einen Weg, mit dem wir so etwas in der Art machen können – durch eine Injektion nach innen oder fast so etwas wie eine Säuberung. Es gelangt so in die Lunge und zieht da eine enorme Nummer durch. Dafür braucht man Ärzte, aber für mich klingt es in­teressant.«

Um auf noch dümmeres Zeug zu stoßen, das ein Regierungsoberhaupt von sich gegeben hat, müsste man bis zu den Tischgesprächen im Führerhauptquartier zurückgehen. Bei seiner Superspreader-Rallye in Tulsa, Oklahoma, hat Donald Trump die Liste seiner Narrheiten am 21. Juni um den Begriff »Kung Flu« erweitert. Es war ein gehässiger Scherz auf die Kosten von 118.205 Opfern der Pandemie in den USA. Mittlerweile sind es einige tausend mehr.

Nachdem Trump sich im April die »Total Authority« angemaßt hatte, sagte Andrew Cuomo, der Gouverneur von New York, dass man nicht vom Präsidenten zum König werde, weil ein nationaler Notstand herrsche. Ein wahres Wort. Aber wäre es nicht angemessen, wenn Trump als »King Flu« in die Geschichtsbücher einginge?