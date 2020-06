Stones gegen Trump

Die Rolling Stones wollen den US-Präsidenten Donald Trump davon abbringen, bei Wahlkampfveranstaltungen ihre Musik zu spielen. Ein Anwaltsteam bereite eine Klage vor, teilte die Band am Sonnabend mit. Gegen ihren Willen hatte Trump im Wahlkampf 2016 den Song »You Can’t Always Get What You Want« bei seinen Auftritten spielen lassen. Jetzt setzte er das fort. »Es könnte das letzte Mal gewesen sein«, hieß es in der Stones-Mitteilung. (dpa/jW)