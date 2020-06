Haftbefehl gegen Kosovos Präsidenten

Den Haag. Am Mittwoch hat das Sondergericht für Kriegsverbrechen während des Kosovo-Krieges in Den Haag einen Haftbefehl gegen den kosovarischen Präsidenten Hashim Thaci erlassen. Grund hierfür sind Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, teilte der Sonderankläger mit. Thaci sowie weiteren Personen wird vorgeworfen, für etwa 100 Morde verantwortlich zu sein. Das Gericht in Den Haag soll Verbrechen strafrechtlich verfolgen, die gegen Serben während des Krieges 1998–1999 begangen worden waren. (dpa/jW)