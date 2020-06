Lufthansa will 22.000 Stellen streichen

Frankfurt am Main. Die Lufthansa beziffert den weltweiten »Personalüberhang« auf 22.000 Stellen. Davon entfällt etwa die Hälfte auf Deutschland. Der Konzern teilte am Dienstag mit, dass man mit den Gewerkschaften UFO und Vereinigung Cockpit weiter intensiv verhandele, um möglichst noch vor der außerordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag eine »Lösung« zu erreichen. Die fürs Bodenpersonal zuständige Gewerkschaft Verdi hatte bereits klargemacht, dass sie erst am Freitag und damit nach der Hauptversammlung weiterverhandeln will. (dpa/jW)