Lockdown im Kreis Gütersloh verhängt

Düsseldorf. Nachdem an einem Standort des Fleischbetriebs Tönnies im Kreis Gütersloh mehr als 1.500 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) einen Lockdown über die Kreise Gütersloh und Warendorf verhängt. Dies solle bis zum 30. Juni gelten: »Wir führen wieder eine Kontaktbeschränkung wie im März ein«, sagte Laschet am Dienstag. Der Ausbruch bei Tönnies mit 1.500 bestätigten Fällen sei das bisher größte Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen und der BRD, so Laschet. Bayern untersagte daher am Dienstag die Beherbergung von Menschen aus diesen Landkreisen. (Reuters/jW)