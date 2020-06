Die US-amerikanische Countryband Lady Antebellum benennt sich um, weil ihr Name an die Sklaverei erinnert. Künftig firmiere man unter dem bei Fans ohnehin schon beliebten Spitznamen Lady A, teilten die Musiker auf Instagram mit. Das Lateinische »ante bellum« heißt »vor dem Krieg« und bezieht sich im US-Sprachgebrauch auf den Bürgerkrieg 1861 bis 1865, in dem die Nordstaaten das Ende der Sklaverei in den Südstaaten durchsetzten. Ursprünglich hätten sie sich nach dem Antebellum-Architekturstil benannt, in dem vor 14 Jahren die ersten Bandfotos entstanden seien. »Wir bedauern es und schämen uns, dass wir die Assoziationen nicht bedacht haben, die dieses Wort belasten«, schrieben die Musiker. Sie könnten »keine Entschuldigung dafür vorbringen, wie spät diese Erkenntnis kommt. Was wir tun können, ist, es anzuerkennen, uns davon abzuwenden und nächste Schritte zu gehen.« Die Countrystars haben laut US-Musikverband RIAA allein in den Vereinigten Staaten mehr als acht Millionen Alben verkauft. (dpa/jW)