Nachschlag: Peinliche Verwunderung

Goebel/dpa War nicht nur Kinderbuchautor: Der Schriftsteller Erich Kästner im Mai 1969 in München

In der Arte-Mediathek findet sich derzeit eine Doku zu Erich Kästner (1899–1974). Wie der Titel – »Das andere Ich« – vielleicht erahnen lässt, geht es darin vor allem um eines: Das Bild des Kinderbuchautors zu hinterfragen. Wir erfahren von seiner Kindheit, der engen Bindung an seine Mutter, seiner frühen Lyrik gegen den Ersten Weltkrieg, seinem schnellen Erfolg in der Weimarer Republik. Die Nazis verbrannten seine Bücher, und doch emigrierte er nicht, publizierte unter Pseudonym. Am Ende ist es dann doch, wie so oft bei solchen Dokus: Die intellektuellen Quellen seines widerspenstigen Schaffens zu beleuchten wird tunlichst vermieden, statt dessen verliert sie sich in ewigem Psychologisieren, Fragen nach Gründen für Zerrissenheit, Alkoholsucht und Verzweiflung. Und dann ist da noch diese peinliche Verwunderung darüber, wie Kästner zu seiner klaren Haltung gegen die Wiederbewaffnung der BRD und den imperialistischen Krieg in Vietnam gekommen sein mag. Na, wie wohl? (mik)