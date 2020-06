Die zerdengelte Signature-Strat

Harry Potts/creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en/commons.wikimedia.org/wiki/File:Rory_Gallagher_1982.jpg »Spielerische Eloquenz«: Rory Gallagher 1982 im Apollo in Manchester

Bei ihrem Abschiedskonzert Ende 1968 wurden Cream in der Royal Albert Hall von der Vorband Taste lautstark vom Hof gejagt. Rory Gallagher war energetischer, explosiver als der leergespielte Eric Clapton und stieß dann auch bald darauf bei einer Leserumfrage des Melody Maker den »God« vom Thron. Dennoch sollte es nie zur Reputation und schon gar nicht zu den Verkaufszahlen von Cream reichen. Dafür fehlte diesen irischen Plebejern ein cooles Image. Die Times versuchte später, aus der Not eine Tugend zu machen und Gallagher als »Popstar eines neuen Typs« zu verkaufen, als einen »Antihelden im verwaschenen Kaufhaushemd, der eine acht Jahre alte Gitarre traktierte und sich inmitten der Drogenszene lieber an ein Bierglas hielt«.

Tatsache ist, trotz des bald einsetzenden Erfolgs blieb Gallagher ein nahbarer Tresenbuddy, der mit den wartenden Fans die Nächte durchmachte. Das hat irgendwann Spuren hinterlassen. Für Eingeweihte kaum überraschend, wurde er 1995 ins Krankenhaus eingewiesen, um seine marode Leber durch eine frische zu ersetzen, da war er gerade mal 47 Jahre alt. Er fing sich ein Virus ein, erkrankte an einer Lungenentzündung, von der er sich nicht mehr erholte. Seine alte 61er-Signature-Strat mit der Fertigungsnummer 64351 war nun eine Waise. Gallaghers Erben liehen sie 2011 Joe Bonamassa für einen Auftritt im Hammersmith Odeon. Man kann sich das im Netz anschauen. »This is worse than fuck his woman and put on the internet to everyone see«, schrieb eine erboste Zuschauerin. Man möchte sie dafür in den Arm nehmen.

Gekauft hat er sie 1963, als er noch mit der Fontana Show Band, später Impact, die Kneipensäle Irlands, Englands und bald auch die westdeutschen Army Clubs systematisch beackert. Schon bei Taste ist sie so zugerichtet, wie sie dann ins kollektive Gedächtnis eingeht: durchgenudelt, zerdengelt, die Sunburst-Lackierung bis auf das Holz runtergerockt.

Mit heißgemachten Blues-Standards von Sonny Boy Williamson, Big Bill Broonzy und Leadbelly sorgt das Trio für Aufsehen, geht nach London, spielt in jeder Spelunke, und endlich winkt ein Plattendeal. Gallagher hat sich nicht nur spieltechnisch weiterentwickelt, er vertraut jetzt auch seinem kompositorischen Potential. Es sind die eigenen Songs, die die Studioalben »Taste« (1969) und »On The Boards« (1970) in die Heavy-Rock-Frühgeschichte eingehen lassen. Schon hier entwickelt er seinen dynamischen, spannungsreichen Personalstil, der sich in den folgenden Jahrzehnten nur mehr weiter verfeinert. Er renommiert mit aufgedrehten Heldenlegato-Läufen, um sich danach auf eine melancholische Blues-Exkursion zu begeben, er polkt in aller Seelenruhe die Obertöne aus den Saiten, zieht sie, bis es wehtut, und am Ende streift er auch noch das Stahlrohr über den kleinen Finger.

»Ich wäre nie in der Lage, mich zu wiederholen, weil es bei mir kein festes Konzept gibt«, hat er mal gesagt. Und seine Mitstreiter sind alles andere als glücklich darüber. »Manchmal benahm er sich, als ob wir gar nicht existieren würden«, beklagte sich Schlagzeuger John Wilson. »Mal spielte er drei Solonummern hintereinander, bei anderen Gelegenheiten begann er ein zwölftaktiges Stück und improvisierte über neun Takte, nur um uns zu verwirren.« Taste sind in dem Moment Geschichte, in dem sich seine Eleven zu laut über seine Alleingänge beschweren. Gallagher braucht keine Band, sondern willige Helfer. Und so geben sie bald nach dem elektrisierenden Auftritt beim Isle-of-Wight-Festival 1970 ihre Trennung bekannt.

Mitte der Siebziger hielt sich hartnäckig das Gerücht, Gallagher werde nun Mick Taylor bei den Stones ersetzen. Zum Glück ist er dem Pfad der Kohlen nicht gefolgt, denn in diesem festen Bandkorsett hätte er nicht das machen können, was er wollte, jedenfalls nicht so, wie er es wollte. Gitarre spielen. »When was the last time you heard a guitarist really play guitar?« stand in dieser Zeit auf seinen Tourplakaten. Eine Frage, die sich nicht mehr stellte, wenn man eines seiner Konzerte besucht hatte.

Deutschland war für Gallagher immer ein gutes Pflaster. Im Münchner Musicland und im Kölner Dierks-Studio nahm er einige seiner stärksten Alben auf, und hier hatte er schon in den frühen Siebzigern eine loyale Fanbase. Aber spätestens nach seinem Auftritt in der ersten »Rockpalast«-Nacht vom 23. Juli 1977 kannte ihn hierzulande jedes Kind.

In dieser Nacht der langen Soli (in dieser Woche aus dem »Rockpalast«-Archiv auf Youtube hochgeladen), darf man einen Künstler bei der Arbeit betrachten, dessen vielgestaltiges, trickreiches, trotzdem nie manieriertes oder selbstgefälliges Spiel für ihn selbst eine ewig sprudelnde Quelle der Freude war. Gallagher steht während der gesamten 85 Minuten so unter Strom, legt eine solche spielerische Eloquenz an den Tag, dass man fast erschrocken zur Kenntnis nimmt, wie er sich hinter der Bühne in den schüchternen, um Worte ringenden Jungen vom Lande zurückverwandelt.

Der hinreißendste Moment dieses an hinreißenden Momenten reichen Auftritts ist seine Version von »Secret Agent«. Nach einem längeren Improvisationsstück lässt er die Band hinter sich, sie hört einfach auf. Und Gallagher kommt nach einem wütenden Slide-Ausfall auf einer sanften Fingerpicking-Strecke fast zur Ruhe, tritt auf der Stelle, bis, jaaaa, bis er den Kopf in den Nacken wirft, um wie ein Wolf den Mond anzuheulen, und schließlich die Band mit dem Erkennungsriff wieder punktgenau in den Song zurückholt. Das ist einer dieser Momente, die beweisen, dass Musik und Magie bisweilen ganz nah beieinanderliegen.