Bahn steuert bei Güterverkehr um

Berlin. Die Deutsche Bahn will wieder mehr Güterzüge fahren lassen. »Das ist eine Richtungskorrektur«, sagte Vorstandsmitglied Sigrid Nikutta gegenüber dpa am Donnerstag. Das Cargogeschäft steckt seit Jahren in den roten Zahlen. Bisher hatte das Management bei Europas größter Güterbahn darauf mit Kürzungen reagiert. (dpa/jW)