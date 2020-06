Amtliche Ahnungslosigkeit

Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa Sitzung des Untersuchungsausschusses am Mittwoch im Landtag in Magdeburg

Zu spätes Einschreiten der Polizei kostet zwei Menschen das Leben. Acht Monate später gelingt dem rassistischen Attentäter von Halle, Stephan Balliet, beinahe die Flucht aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Halle. Das Gefängnis soll eigenmächtig die Haftbedingungen gelockert haben, so der Vorwurf. Nach einer Sondersitzung des Rechtsausschusses im Magdeburger Landtag verkündet am Donnerstag ein Sprecher des Landesjustizministeriums, als Konsequenz habe man die stellvertretende JVA-Leiterin von ihrer Funktion entbunden. Ministerin Anne-Marie Keding (CDU) will darüber hinaus disziplinarische Maßnahmen gegen weitere JVA-Beamte prüfen lassen.

Ohne Aufsicht

Entgegen einem Erlass aus dem Ministerium hatte die JVA Halle den Attentäter bei Hofgängen nicht bewacht. Dabei versuchte er zu fliehen. Er sei einen dreieinhalb Meter hohen Zaun hochgeklettert, hieß es. Das Justizministerium ließ Balliet daraufhin in das Hochsicherheitsgefängnis Burg verlegen. Zunächst hieß es, der derzeit in Untersuchungshaft Sitzende sei nur etwa fünf Minuten nicht beaufsichtigt worden. Auf einer Pressekonferenz am Dienstag sprach Keding jedoch von mehr als 45 Minuten ohne Aufsicht.

Die Landtagsfraktion von Die Linke forderte die Justizministerin und ihren Staatssekretär Hubert Böning (CDU) auf, zurückzutreten. »Offenkundig besitzt die Ministerin keine Autorität in ihrem Haus, wenn Bedienstete ihre Erlasse nicht umsetzen«, erklärte ihre rechtspolitische Sprecherin, Eva von Angern. Dennoch sei auch nach der Sondersitzung am Donnerstag unter anderem unklar, »warum die Ministerin und ihr Staatssekretär nicht die Kenntnis darüber hatten, dass der Erlass seit Monaten nicht umgesetzt worden ist«, so von Angern. Offenbar habe das niemand kontrolliert – »und das bei einem so brisanten Untersuchungshäftling«. Nun müsse Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) erklären, ob Keding unter diesen Umständen weiterhin tragbar sei, mahnte die Linke-Abgeordnete. Der Prozess gegen Balliet soll im Juli in Magdeburg starten.

Balliet hatte für den 9. Oktober 2019 – den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur – einen bewaffneten Anschlag auf eine vollbesetzte Synagoge in Halle geplant. Er wollte Dutzende Menschen töten. Sein Motiv: Hass auf Juden. Als es ihm bei der Ausführung nicht gelang, die Eingangstür zu sprengen, schoss er zwei Unbeteiligte mit seiner selbstgebauten Waffe nieder. Die Polizei traf erst zehn Minuten nach dem ersten tödlichen Schuss auf eine Passantin und acht Minuten nach dem Notruf mit zunächst einem Streifenwagen ein. Die Beamten leisteten der sterbenden Frau keine erste Hilfe. Den vorbeifahrenden Täter verfolgten sie nicht. So konnte dieser kurz darauf in einen Dönerimbiss eindringen, einen Mann erschießen und weitere Menschen teils schwer verletzen. Bewacht wurde die Synagoge während der Feier nicht.

Nichts gewusst

Wie es zu diesen »Pannen« kam, soll ein Untersuchungsausschuss klären. Angeblich habe die Polizei nichts von der Feier gewusst, versicherte am Mittwoch die Leiterin des Polizeireviers Halle, Annett Wernicke, laut eines MDR-Berichts. Der Chef der Polizeiinspektion Halle, Mario Schwan, sprang ihr bei: Seine Dienststelle, die unter anderem für Sicherheitskonzepte für religiöse Einrichtungen zuständig ist, habe »keine Anzeichen für eine Gefahr« gesehen.

Die Schuld daran gaben die Beamten allein der Jüdischen Gemeinde. Diese habe sie zuvor nicht informiert, obwohl es einen konstanten Austausch gegeben habe. Letzteres hatte deren Vorsitzender Max Privorozki bereits im Mai als Zeuge im Ausschuss verneint. Nachdem die Gemeinde die Polizei 2016 vergeblich um Schutz während eines Festes gebeten habe, sei der Kontakt gestört gewesen, sagte er.

Die Jüdische Gemeinde wird indes weiter bedroht. Seit Pfingsten tauchte vor dem Gebäude zweimal ein aus Zellstoff geformtes Hakenkreuz auf. In einem Fall soll es ein herbeigerufener Polizeibeamter entfernt und den Fund verneint haben (siehe jW vom 6. Juni). Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Strafvereitelung ermittelt. Zuvor war der Gemeinde eigenen Angaben zufolge ein Hassbrief mit volksverhetzendem Inhalt zugegangen.