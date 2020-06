Stilles Gedenken

Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

An verschiedenen Orten in Sachsen-Anhalt versammelten sich Menschen am Donnerstag zum »Tag der Erinnerung«. Anlass war die Ermordung von Alberto Adriano aus Mosambik vor 20 Jahren in Dessau durch drei Neonazis. Am Fuße der Gedenkstele am Tatort im Dessauer Stadtpark wurden Blumen, Kränze, eine Kerze und ein Foto des Ermordeten niedergelegt (Foto). Der 39 Jahre alte Familienvater wurde am 11. Juni 2000 zusammengeschlagen, er starb drei Tage später an seinen Verletzungen. Das Oberlandesgericht Naumburg verurteilte die Täter wegen gemeinschaftlichen Mordes. (dpa/jW)