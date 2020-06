Kranich wird Raubvogel

Guido Kirchner/dpa Kein Geschäft in der Coronakrise. Lufthansa lässt das die Beschäftigten ausbaden

Die Lufthansa AG steckt aufgrund der Coronapandemie tief in der Krise. Doch die Konzernführung hat einen Plan: Die Beschäftigten sollen die Last tragen. Details wurden am Mittwoch abend anlässlich eines »Tarifgipfels« in Frankfurt am Main bekannt. Die Mitarbeiter sollen nicht nur auf große Teile ihres Gehalts verzichten, es sollen auch deutlich mehr Jobs vernichtet werden. War bislang die Rede von mehr als 10.000 Arbeitsplätzen, stehen jetzt mehr als doppelt so viele zur Disposition.

Um möglichst wenige der zurzeit 137.000 Beschäftigten zu entlassen, müssten die Personalkosten für den Zeitraum der Krise deutlich sinken, erklärte Personalvorstand Michael Niggemann. Bis zum 22. Juni wolle er in Verhandlungen mit den Gewerkschaften UFO (Flugbegleiter), Verdi und der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) »zu konkreten Ergebnissen« kommen.

Noch vor der außerordentlichen Hauptversammlung des Luftfahrtkonzerns am 25. Juni will der Topmanager eine entsprechende Vereinbarung erzielen. Diese sei notwendig, um die Zustimmung der Aktionäre für das geplante staatliche »Rettungspaket« zu bekommen. Die Bundesregierung will neun Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Im Gegenzug soll sie dafür 20 Prozent der Unternehmensanteile erhalten – mit der Option, den Anteil auf 30 Prozent aufzustocken.

Die Gewerkschaften haben einmal mehr Entgegenkommen signalisiert. Man wolle alles versuchen, »um bis zur außerordentlichen Hauptversammlung eine Lösung erreichen zu können«, erklärte UFO-Geschäftsführer Nicoley Baublies. Dafür müsse die Lufthansa aber auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten. Die VC hatte bereits einen Gehaltsverzicht bei den Piloten angeboten, der sich über zwei Jahre auf 350 Millionen Euro summierte. Als »Gegenleistung« solle sich das Management zu den Beschäftigten bekennen. Verdi-Vizechefin Christine Behle erklärte, man erwarte auch substantielle Sanierungskonzepte über das reine Sparen beim Personal hinaus. Ohne Beschäftigungssicherung sei keine Einigung möglich.

Das Handelsblatt (Mittwochausgabe) will aus Gewerkschaftskreisen vernommen haben, dass die Verhandlungen schwierig seien. Die Forderungen des Managements seien hoch. Der Konzern verlangt nach Angaben von Verdi Lohnkürzungen, Abstriche beim Geld für Kurzarbeiter, bei Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie einen Verzicht auf Tariferhöhungen. Es werde erwartet, erklärte Behle, dass die Angestellten auf mehr als 20 Prozent ihres Einkommens verzichten.

Laut Handelsblatt werde sogar ein Gehaltsverzicht von bis zu 30 Prozent verlangt – bis 2023, denn der Konzern rechnet nicht mit einer früheren Normalisierung des Marktes. Seine Flotte von zuletzt 760 Flugzeugen will das Unternehmen dauerhaft um 100 Maschinen verkleinern. An jedem Jet hängen direkt rund 100 Mitarbeiter. Vom Jobkahlschlag betroffen ist allerdings nicht nur das fliegende Personal, sondern auch das am Boden oder in der Verwaltung.

Es räche sich jetzt, erklärte der Kovorsitzende der Partei Die Linke, Bernd Riexinger, »dass die Bundesregierung keine Bedingungen für Beschäftigungsgarantien gestellt hat«. Das Ringen von Konzern und Gewerkschaften zeige eindrucksvoll, welche Konsequenzen der mangelnde Mitbestimmungswille der Bundesregierung haben könnte, sollte es zu keiner Einigung kommen. Die Exekutive hätte dieses Szenario schon im Vorfeld vermeiden können, so Riexinger, wenn sie »die Vergabe von Staatshilfe an klare, regulative Bedingungen« geknüpft hätte.

Bei den Konzerntöchtern Swiss, Austrian und Brussels Airlines stehen ebenfalls Tausende Stellen auf der Kippe. Bei den Schweizern geht es um bis zu 1.900 Arbeitsplätzen, bei den beiden anderen um jeweils rund 1.000 Stellen.

Für Austrian Airlines (Aua) wurde bereits Anfang der Woche ein Rettungspaket beschlossen. Der österreichische Staat finanziert das Unternehmen mit 450 Millionen Euro, davon 300 Millionen Euro als Kreditgarantie und 150 Millionen Euro als Eigenkapital. Wien verzichtet allerdings darauf, Anteile des Unternehmens zu übernehmen. Mit einem Gehaltsverzicht von insgesamt gut 300 Millionen Euro steuern aber auch dort die rund 7.000 Beschäftigten einen signifikanten Anteil bei. Ob das die Arbeitsplätze dauerhaft erhalten wird, wollte Aua-Chef Alexis von Hoensbroech nach Angaben des Standard vom Dienstag nicht zusichern. Für die nächsten ein, zwei Jahre könne man auf Kündigungen verzichten, sagte er demnach.