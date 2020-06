Streik bei Bautz'ner Senf für höhere Löhne

Bautzen. Beschäftigte des Unternehmens Bautz'ner Senf und Feinkost GmbH sind am Donnerstag morgen in einen 24stündigen Warnstreik getreten. Wie der MDR berichtete, fordern sie eine Angleichung ihrer Löhne an die in westdeutschen Betrieben. »Es ist lange genug gewesen, dass man sich das gefallen lassen hat«, sagte eine Angestellte des Unternehmens gegenüber dem Fernsehsender. Bei Löwensenf, der demselben Mutterkonzern Develey gehört, bekommt laut MDR der Facharbeiter einen Stundenlohn von 18,44 Euro, im Schwesterbetrieb in Bautzen gibt es nur 12,14 Euro. (MDR/jW)