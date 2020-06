Bund plant Studie zu »Racial Profiling«

Berlin. Die Bundesregierung plant eine Studie zu »Racial Profiling« bei der Polizei. Das teilten Sprecher des Innen- und des Justizministeriums am Donnerstag in Berlin mit. Man befinde sich »derzeit in der konzeptionellen Entwicklung«, sagte ein Sprecher des Innenressorts der Welt vom Donnerstag. Der Begriff bezeichnet die anlasslose Kontrolle von Menschen wegen ihrer Hautfarbe, Haarfarbe oder anderer äußerer Merkmale. Eine solche Studie habe auch die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz in ihrem aktuellen Bericht über Deutschland empfohlen. (dpa/AFP/jW)