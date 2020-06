Lehramtsstudenten sollen als Lehrer arbeiten

Köln. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) befürwortet den Einsatz von Lehramtsstudenten in den Schulen in der Coronakrise. Mit einigen Bundesländern gebe es Gespräche darüber, wie Lehramtsstudenten als Unterstützung in den Unterricht eingebunden werden können, sagte Karliczek am Donnerstag im ARD-Morgenmagazin. Nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 5.6. sollen die Schulen nach den Sommerferien bundesweit zum Regelbetrieb zurückkehren. Seit Anfang Mai findet zwar wieder Präsenzunterricht statt, jedoch in stark eingeschränktem Umfang. Viele Kinder können nur tage- oder wochenweise zur Schule gehen. (AFP/jW)