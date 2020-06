600 US-Soldaten mehr für Kriegsübung in BRD

Berlin. Die Vereinigten Staaten wollen in den kommenden Wochen zusätzlich 600 Soldaten in die BRD verlegen. Grund sei die Fortsetzung des wegen der Coronapandemie unterbrochenen Großmanövers »Defender Europa 2020« unter der Bezeichnung »Defender 20 Plus«. Die US-Soldaten sollen ab dem 10. Juli auf dem Truppenübungsplatz Bergen/Munster gemeinsam mit 400 bereits in der Bundesrepublik stationierten US-Militärangehörigen die Kriegsübung fortführen. Das teilte das Bundesverteidigungsministerium laut Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag den Obleuten im Verteidigungsausschuss des Bundestags mit. (AFP/jW)