China: Außenhandel im Mai um 9,3 Prozent geringer

Peking. Der chinesische Außenhandel ist im Mai um 9,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eingebrochen. Die Exporte gingen in US-Dollar berechnet um 3,3 Prozent zurück, während die Importe sogar um 16,7 Prozent absackten, wie der chinesische Zoll am Sonntag in Peking berichtete. Die Ausfuhren entwickelten sich trotz der schlechten weltweiten Nachfrage durch die Coronakrise gleichwohl besser als erwartet, während die Einfuhren schlechter als von Experten vorhergesagt ausfielen. sichten für (dpa/jW)