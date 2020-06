Karge Einkommen

Jens Wolf/dpa Mindestlohn: Für einige Politiker aus der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag steht selbst die Lohnuntergrenze zur Disposition (Magdeburg, 29.2.2012)

Die durch die Coronapandemie verstärkte Wirtschaftskrise trifft besonders Lohnabhängige. Im Mai waren laut Bundesagentur für Arbeit 3,5 Millionen Menschen arbeitslos, und Unternehmen hatten für 10,1 Millionen Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet. Fünf Jahre nach Einführung des Mindestlohns will die Kapitalseite selbst an der Lohnuntergrenze rütteln, besonders Teile der Union.

In einem Papier schlug die neoliberale AG Wirtschaft und Energie der CDU unter Verweis auf die Coronakrise vor, die Vorschriften zum Mindestlohn auszusetzen oder ihn zu senken. Dabei liegt der zum 1. Januar 2020 angehobene Mindestlohn von 9,35 Euro pro Stunde sogar noch leicht unter dem europäischen Schnitt. In Deutschland beträgt der Mindestlohn 45,6 Prozent des mittleren Entgelts, im EU-Durchschnitt 50,7 Prozent.

Daher plädiert die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung für eine Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro. Sie bezieht sich dabei auf ein am vergangenen Freitag vorgestelltes Gutachten des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) und des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), die beide in der Stiftung eingegliedert sind. Begründet wurde das von Thorsten Schulten, dem Tarifexperten des SWI damit, nach der Coronakrise die Nachfrage anzukurbeln: »Eine schrittweise Erhöhung des Mindestlohns wäre ein wichtiger Baustein«. Besonders Geringverdiener würden davon profitieren, die das Geld dann wieder in die Wirtschaft tragen würden. Dadurch, dass die Industrie und Unternehmen derzeit vom Staat finanziell unterstützt werden, sei eine Diskussion über eine »zurückhaltende Anpassung oder gar Nullrunde fehl am Platz«, so Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des IMK, Schulten beipflichtend. Eine solche Erhöhung würde für Planungssicherheit und Stabilität bei Lohnabhängien sorgen.

Es ist nicht verwunderlich, dass die Kapitalseite gegen diese Forderung Sturm läuft. Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft reagierte auf diese Forderung ablehnend und argumentierte, dass dadurch die Unternehmen stärker belastet würden. Außerdem wird die Mär von der Arbeitsplatzvernichtung bemüht. Mit ihr wird gegen den Mindestlohn seit seiner Einführung im Jahr 2015 angeredet. Damals gingen bürgerliche Ökonomen davon aus, dass die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns 900.000 Arbeitsplätze vernichten würde. Das hat sich bis heute nicht bewahrheitet, im Gegenteil.

Obwohl empirische Erfahrungen bislang nur bedingt aussagekräftig seien, spricht die Böckler-Stiftung im Vergleich mit anderen Staaten von einer »positiven Tendenz«. Mit Verweis auf eine US-Studie zeigen die Wissenschaftler, »dass eine Erhöhung des Mindestlohns ohne negative Auswirkungen auf die Beschäftigung möglich ist«. Allerdings sei es wichtig, dies in Schritten zu tun. Neben der Mindestlohnerhöhung sei auch die Stärkung der Tarifbindung zentral. Als positives Beispiel wird in der Studie der im März 2020 abgeschlossene Tarifvertrag bei McDonalds betrachtet. Die dort erzielte Vereinbarung sieht eine stufenweise Steigerung des Lohns vor, bis er 2024 umgerechnet bei etwa zwölf Euro liegt. Auch in Hinblick auf das Vorhaben der EU-Kommission, Regeln zu erlassen, wie hoch der Mindestlohn in den Mitgliedstaaten sein soll, seien zwölf Euro unabdingbar.