Spanien: Verlängerung von Notstand beantragt

Madrid. Im Coronahotspot Spanien hat die sozialdemokratische Regierung die sechste und letzte Verlängerung des Notstandes bis zum 20. Juni beantragt. »Das Virus ist der Feind, und die Politik muss dazu dienen, dass wir es vereint bekämpfen«, sagte Ministerpräsident Pedro Sánchez am Mittwoch im Parlament in Madrid in Richtung der konservativen Opposition, die gegen den Antrag abstimmen wollte. Es wurde dennoch erwartet, dass der Antrag der Minderheitsregierung am Abend dank Absprachen mit den neoliberalen Ciudadanos und regionalen Parteien angenommen wird. (dpa/jW)