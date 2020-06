Israel testet ballistische Raketen

Tel Aviv. Israel hat nach eigenen Angaben erfolgreich zwei ballistische Raketen auf dem Mittelmeer getestet. Wie das staatliche Rüstungsunternehmen »Israel Aerospace Industries« (IAI) mitteilte, wurde der Test des Langstreckenartilleriesystems »Lora« auf offener See vorgenommen. Eine der beiden Raketen wurde demnach auf ein Ziel in 400 Kilometern Entfernung abgefeuert. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu teilte am Dienstag abend mit, der Test sei eine »gute Nachricht« für die Bürger Israels und eine weitere schlechte für die Feinde Israels. (dpa/jW)