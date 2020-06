Linke-Fraktionschef in Forst unter Druck

Potsdam. Die beiden Vorsitzenden des Brandenburger Landesverbands von Die Linke wollen einen Kommunalpolitiker ihrer Partei ausschließen lassen. Der Fraktionschef in der Forster Stadtverordnetenversammlung, Ingo Paeschke, war zuvor bereits unter Druck geraten, nachdem seine Stadtfraktion und die der AfD in Forst (Spree-Neiße) vor zwei Wochen einem Antrag der Fraktion »Gemeinsam für Forst« für den Neubau eines Jugendcklubs zugestimmt hatten. Man erwarte, »dass sich Herr Paeschke zu diesem Fehler bekennt« und »persönliche Verantwortung« übernehme, betonten die Landeskovorsitzenden Anja Mayer und Katharina Slanina am Mittwoch in einer Erklärung. Paeschke hatte am Mittwoch der dpa gesagt, er werde nicht zurücktreten. (dpa/jW)