Mitbestimmung bei Schulöffnung gefordert

Berlin. Das Kinderhilfswerk und die Bundesschülerkonferenz haben eine stärkere Beteiligung der Schüler an den Konzepten für Schulöffnungen gefordert. Gerade jetzt sollten »Erwachsene nicht so tun, als wären wir stets allwissend«, erklärte Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerks, am Dienstag. Es brauche die Expertise der Schüler bei der sie betreffenden Öffnung der Schulen, mahnte er in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Bundesschülerkonferenz. (AFP/jW)