Zugespitzte Lage

imago/blickwinkel Wie lange in Stahlwerken in NRW noch produziert werden wird, ist offen – wie in Witten, einem Standort der Deutschen Edelstahlwerke (DEW)

Witten und Siegen sind traditionelle Stahlstandorte. Genau genommen regionale Krisenstandorte der Branche, und das nicht erst seit der Coronapandemie. »Aktuell bricht die Stahlnachfrage in der EU dramatisch ein, zuletzt um satte 50 Prozent«, hieß es am 14. Mai in einem Beitrag der IG Metall Witten. Entspannt hat sich die Situation seitdem nicht, auch nicht für die Betriebe der Deutschen Edelstahlwerke (DEW). Im Gegenteil: »Die Lage spitzt sich immer weiter zu«, wird der 1. Bevollmächtigte der IG Metall Siegen, Andree Jorgella, am 1. Juni in der Westfalenpost (Onlineausgabe) zitiert.

Von einer »aktuellen Deckungslücke« in Höhe von 40 Millionen Euro ist die Rede. Falls diese nicht zeitnah geschlossen werden kann, droht die Insolvenz. Das bestätigte Holger Lorek, stellvertretender DEW-Aufsichtsratsvorsitzender für die IG Metall, am Dienstag im jW-Gespräch. Eine Summe, die Lorek zufolge über Kredite und Landesbürgschaften aufgebracht werden soll.

Die DEW gehören zur familiengeführten Gruppe Schmolz und Bickenbach aus der Schweiz. Das Unternehmen übernahm 2003 die Aktienmehrheit am Stahlproduzenten Swiss Steel AG, 2004 die Edelstahlwerke Südwestfalen und 2005 Edelstahl Witten-Krefeld. Die Unternehmensführung schloss die beiden letztgenannten Werke 2007 zu den DEW zusammen.

Aus der Patsche soll ein sogenannter Sanierungsplan namens »DEW 2020 plus« helfen. Die Konzernspitze arbeitet bereits seit Monaten daran. Ein in sich geschlossenes Gesamtpaket sei das bislang noch nicht, sagte Lorek, eher eine Summe aus einer ganzen Reihe von Vorschlägen für Einzelmaßnahmen. Dabei drängt die Zeit: »Wir brauchen ein tragfähiges, zukunftsfähiges Konzept – und das noch in den Sommermonaten.« Apropos Zeit: Vertreter der DEW-Geschäftsführung fanden am Dienstag für jW-Nachfragen keine, verwiesen aber auf einen späteren Termin.

Den DEW mache vor allem der Auftragsrückgang aus der Automobilindustrie zu schaffen, sagte Lorek. Der Nachfrageeinbruch beim Autokauf hat sich coronabedingt weiter vertieft. Kurzarbeit könne nur eine Übergangslösung sein, betonte Lorek. Sogar ein Lohnverzicht sei bereits in den Budgetplanungen enthalten. »Einen Arbeitnehmerbeitrag kann es aber nur geben«, so der Gewerkschafter, »wenn es eine Investition in eine sichere Zukunft ist.« Von den hierzulande insgesamt 4.000 DEW-Arbeitsplätzen könnten rund 350 verloren gehen, befürchtet Lorek.

Die Metaller aus Witten warnen: Weltweit haben sich aufgrund des Konjunktureinbruchs enorme Lagerbestände an Rohstahl angehäuft. Bestände, die bei einem potentiellen »Wiederanziehen der Nachfrage auf die Weltmärkte drängen«, so die örtliche IG Metall. Deshalb komme der Handelspolitik eine Schlüsselrolle zu, damit der Abbau von Überkapazitäten beispielsweise aus Fernost nicht die gesamte industrielle Wertschöpfungskette dauerhaft schädige. Lorek: »Handelspolitische Maßnahmen könnten eine Quotensenkung für Stahlimporte in die EU oder auch eine Abgabe für umweltschädlich produzierten Stahl sein.«

Fraglich, ob damit eine Insolvenz abgewendet werden kann. Die Stimmung in den Betrieben ist angespannt, die Verunsicherung groß, sagte Mathias Hillbrandt, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Witten, am Dienstag gegenüber jW. Aber: »Wir haben im Stahl einen Organisationsgrad von 95 Prozent.« Kampfkraft also.