In der Limousine

Christian Charisius/dpa Pose mit Papier: Katharina Fegebank und Peter Tschentscher am Dienstag mit dem Koalitionsvertrag

Eine »deutlich grünere Handschrift« will das Hamburger Abendblatt in den Ergebnissen der Koalitionsgespräche zwischen Hamburgs SPD und Bündnis 90/Grünen entdeckt haben – eine Beruhigungspille für die vielen Grünen-Wähler unter den Lesern der Zeitung. Denn aus dem rund 200 Seiten starken Koalitionsvertrag, der am Dienstag im Hamburger Rathaus – 100 Tage nach der Bürgerschaftswahl – präsentiert wurde, ist vor allem herauszulesen, dass sich die SPD in fast allen wesentlichen Fragen durchsetzen konnte. Die Grünen seien mit »breiter Brust« in die Wahl und die Koalitionsverhandlungen gegangen und hätten dann »fast alle zentralen Anliegen aufgegeben«, kommentierte am Dienstag treffend die Hamburger Linksfraktion.

Die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) behauptete bei der Vorstellung des Vertrags dennoch unverdrossen, man habe »auf Augenhöhe« mit der SPD gerungen. Von den »klaren grünen Visionen«, mit denen man in die Verhandlungen gegangen sei, werde »vieles« nun Wirklichkeit. Der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) zitierte den phrasenhaften Titel des Vertrags (»Hamburgs Zukunft kraftvoll gestalten«) und erklärte, der Senat werde »aktiv und zuversichtlich« seine Arbeit aufnehmen.

Gerade bei den Kernthemen Klimaschutz und Verkehr sind die Grünen eingeknickt. Mit dem Ziel, Hamburg bis 2035 zu einer »klimaneutralen« Stadt machen, ließ die SPD den Koalitionspartner auflaufen, ebenso mit den grünen Plänen für eine autofreie Innenstadt. Auch bei der »A 26-Ost«, der sogenannten Hafenquerspange, gab die Ökopartei klein bei. Die wird ebenso gebaut wie ein Ersatz für die Köhlbrandbrücke. Auch der Plan der Grünen, Flüge vom mitten in der Stadt gelegenen Flughafen Fuhlsbüttel nach 23 Uhr zu verbieten, erhielt ein Begräbnis dritter Klasse.

In anderen Bereichen lief es nicht besser. Mit ihrem Ziel, Schwarzfahren nur noch als Ordnungswidrigkeit zu werten, biss die Partei bei den Sozialdemokraten auf Granit. Auch die Einführung eines unabhängigen Polizeibeauftragten, bei dem Bürger Fehlverhalten von Polizisten melden könnten, wusste der polizeinahe Innensenator Andy Grote (SPD) zu verhindern. Abgeschmettert wurde ebenfalls das von den Grünen gewünschte »Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene«.

Dass die Grünen ihre Stimmenzahl bei der Wahl im Februar fast verdoppeln konnten, hat sich somit kaum niedergeschlagen. Mit einer bezeichnenden Ausnahme: Sie bekommen vier statt drei Senatssitzen, die SPD nur noch sieben statt acht. Tschentscher hält an seinen Senatoren fest: Andy Grote (Innen), Andreas Dressel (Finanzen), Melanie Leonhard (Soziales), Ties Rabe (Bildung), Dorothee Stapelfeldt (Stadtentwicklung), Carsten Brosda (Kultur, alle SPD) und Michael Westhagemann (Wirtschaft, parteilos). Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) hatte bereits im Vorfeld verkündet, ihr Amt aus Altersgründen aufzugeben. Ihre Behörde wird aufgespalten: Die Verantwortung für Gesundheit wechselt in die Sozialbehörde, das Thema Verbraucherschutz in die Justizbehörde. Im Gegenzug entsteht eine neue »Behörde für Verkehr und Mobilitätswende«, die der bisherige Grünen-Fraktionschef Anjes Tjarks übernehmen soll. Die Landesparteichefin der Grünen, Anna Gallina, wird in Nachfolge von Till Steffen Justizsenatorin. Fegebank bleibt Wissenschaftssenatorin, Jens Kerstan Umweltsenator.

Die Linksfraktion hatte am Dienstag vor allem Spott für die Grünen übrig. Hamburgs früherer erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) habe die Partei einst als »grünen Anbau« bezeichnet. Daraus sei jetzt »eine Tiefgarage geworden«, erklärten die Fraktionvorsitzenden Cansu Özdemir und Sabine Boeddinghaus in einer gemeinsamen Mitteilung: »Zu sehen ist von den Grünen fast nichts mehr, aber immerhin gibt es reichlich Platz für Senatslimousinen.« Boeddinghaus sagte gegenüber jW, »ein paar neue Fahrradstreifen, ein bisschen mehr ÖPNV und etwas weniger Autoverkehr« seien noch keine grüne Handschrift. Die Zustimmung zur »A 26-Ost« sei ein Fehler: »Die Grünen schießen sich damit klimapolitisch ins Aus!« Boeddinghaus verwies darauf, dass laut Koalitionsvertrag alle neuen Maßnahmen unter Finanzierungsvorbehalt stünden. Das Wort »Reichtum« komme im Vertrag übrigens nicht vor, genausowenig wie die Begriffe »soziale Spaltung« und »Umverteilung«, das Wort »Armut« ganze dreimal. Dafür stehe im Vertrag 353mal »Wir wollen«.