Staatsministerin steht zu Knabes Entlassung

Berlin. Vor dem Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses zu den Vorgängen in der Gedenkstätte im ehemaligen Untersuchungsgefängnis des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR in Berlin-Hohenschönhausen hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) die Entlassung des langjährigen Leiters Hubertus Knabe verteidigt. Sie kritisierte am Dienstag, es habe keine vertrauensvolle Zusammenarbeit Knabes mit dem Stiftungsrat gegeben, wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg am Dienstag online berichtete. Er habe sich Grütters zufolge nicht um Aufklärung mutmaßlicher sexueller Belästigungen einer ganzen Reihe von Mitarbeiterinnen durch seinen Vize bemüht und Missstände in der Gedenkstätte »objektiv erst ermöglicht«. Knabe weist die Vorwürfe zurück. Er war im November 2018 entlassen worden. (jW)