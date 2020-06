Bayer: Berufung gegen US-Glyphosat-Urteil

San Francisco. Zahlreiche US-Klagen wegen Krebsrisiken von Pflanzengiften mit dem Wirkstoff Glyphosat haben Bayer in eine schwere Krise gebracht. Der Leverkusener Agrarchemie- und Pharmariese weist die Vorwürfe indes reflexhaft zurück und hat die bisherigen Urteile angefochten. Der Rechtsstreit geht nun in die nächste Runde: Die erste Anhörung vor dem Berufungsgericht sollte am gestrigen Dienstag (18.00 Uhr MESZ) in San Francisco stattfinden. Bayer will den im ersten Glyphosat-Verfahren in den USA erlittenen Schuldspruch dort aufheben lassen. Doch selbst wenn dies gelingen sollte – es gibt zahlreiche weitere Klagen. (dpa/jW)