Paris will für Schulden von Renault garantieren

Paris. Der französische Staat macht den Weg für einen Kredit von fünf Milliarden Euro zugunsten des Autobauers Renault frei. Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire wolle die staatliche Garantie dafür billigen, teilte sein Ministerium am Dienstag in Paris mit. Der in finanzielle Turbulenzen geratene Fahrzeughersteller hatte in der vergangenen Woche den Abbau von rund 15.000 Arbeitsplätzen weltweit sowie Kostensenkungen in Milliardenhöhe angekündigt, um eigenen Angaben zufolge einer schweren Konzernkrise zu entgehen. (dpa/jW)