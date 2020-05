Popstimmung

Das für September geplante 26. »SWR 3 New Pop Festival« in Baden-Baden fällt wegen der Coronapandemie aus. Das Festival lebe davon, »dass die ganze Stadt voller Musik und Menschen ist, dass jeder, der nicht das Glück hatte, eine Karte zu ergattern, alle Konzerte und die besondere Stimmung des New Pops in der Stadt erleben kann«, erklärte Festivalchef Gregor Friedel die Entscheidung. (dpa/jW)