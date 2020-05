Verdi: Mehr Lohn in Behindertenhilfe

Berlin. Die Gewerkschaft Verdi und die Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. fordern aufgrund der besonderen Anforderungen während der SARS-CoV-2-Pandemie eine bessere Ausstattung der Einrichtungen für behinderte Menschen mit Schutzausrüstung, mehr Tests und die Zahlung einer »Coronaprämie« für die Beschäftigten. Sylvia Bühler, Mitglied im Verdi-Bundesvorstand, sagte am Freitag in einer Mitteilung: »Die nicht zuletzt unter dem Aspekt der Inklusion gestiegenen Anforderungen in der Behindertenhilfe müssen sich auch dauerhaft in einer besseren Bezahlung niederschlagen.« (jW)