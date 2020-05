Christian-Ditsch.de

Das Ding sieht aus wie ein gigantischer Helm, darauf ein nutzloses Kreuz, immerhin 17 Tonnen schwer. Der erkennbar restaurative Unfug sollte am Freitag die Kuppel des wiederhergerichteten Stadtschlosses in Berlin krönen. Auf der Kuppel eine gebieterische Umschrift, wie sie Friedrich Wilhelm IV. festgelegt hatte. Die Schlossneubauer auf dem geistigen Niveau der Hohenzollern anno 1853. Das ist Aufklärung 2020. Schön wäre, das ganze Schloss versänke in der Zwischenzeit in der Spree. Doch solche Gnade wird der Gott, an den der frömmlerische preußische Monarch glaubte, der Menschheit vermutlich nicht gewähren. (jW)