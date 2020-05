Tabubruch: Kritik an Linke-Stadtfraktion

Forst. In Brandenburg droht Kommunalvertretern der Partei Die Linke offenbar ein Ausschlussverfahren. Grund ist laut Onlinebericht der Lausitzer Rundschau vom Donnerstag abend, dass sie am Mittwoch bei einer Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung in Forst bei Cottbus mit der AfD sowie der Fraktion »Gemeinsam für Forst« für einen Antrag über ein künftiges Jugendzentrum im Ort gestimmt hatten – und dazu eine gemeinsame Pressekonferenz abgehalten hatten. »Es gibt keine sinnvolle Rechtfertigung für eine Kooperation«, erklärte der Landesverband der Linksjugend Brandenburg in einer Mitteilung vom Mittwoch. Darin wurden die Landesvorsitzenden der Partei aufgefordert, ein Ausschlussverfahren »gegen die Verantwortlichen« einzuleiten. (jW)