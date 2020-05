Thüringen: SPD-Chef tritt nicht erneut an

Erfurt. Der Thüringer SPD-Chef Wolfgang Tiefensee zieht sich aus der Politik zurück. Er werde im November nicht noch einmal als Landesvorsitzender und auch nicht als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl im April antreten, erklärte Tiefensee nach einer Sitzung des Landesvorstands am Donnerstag abend in Erfurt. Für ein mögliches Ministeramt stehe er dann auch nicht mehr zur Verfügung. Tiefensee ist Wirtschaftsminister der Regierung aus Die Linke, SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Als Grund verwies der 65jährige auf sein Alter. Seit mehr als zwei Jahren ist er Landesvorsitzender der SPD in Thüringen. Von 1998 bis 2005 war er Leipziger Oberbürgermeister und anschließend bis 2009 Bundesverkehrsminister. (AFP/jW)