Syrien: Patrouille von Dschihadisten attackiert

Damaskus. Wie die russische Nachrichtenagentur TASS am Mittwoch berichtete, sind in Syrien bei einer Patrouillenfahrt in Deir Al-Sor US-amerikanische Soldaten und kurdische Verbände von islamistischen Milizen beschossen worden. Demnach gebe es acht Verletzte auf der Seite der Angegriffenen. Die ostsyrische Stadt wurde offiziell im Sommer 2017 von der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« befreit. Allerdings hat sie in der Region noch immer viele Schläferzellen. (jW)