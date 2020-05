Razzien wegen Tod in Kühlcontainer in Essex

Brüssel. Polizeibehörden in Belgien und Frankreich haben am Mittwoch die Verhaftung von 26 Personen bekanntgegeben, die in Menschenhandel verwickelt sein sollen. Laut der Nachrichtenagentur Associated Press stehen diese in Verbindung mit dem Tod von 39 Menschen im Kühlcontainer eines Lkw in Großbritannien, die Opfer waren am 23.10.2019 in Essex entdeckt worden. Die Menschen im Alter zwischen 15 und 44 Jahren stammten aus ärmeren Familien aus Vietnam. Sie starben aufgrund mangelnden Sauerstoffs und an Überhitzung. Am Mittwoch fanden sowohl in Belgien als auch Frankreich Razzien in dem Zusammanhang statt. (jW)