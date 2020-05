»Wie würde Marx Filme schauen?« Eine Einführung in die marxistische Filmanalyse. Ingar Solty im Gespräch mit Wolfgang M. Schmitt (Filmkritiker). Unter anderem soll es darum gehen, wie wir Hollywoodfilme ideologiekritisch im neoliberalen Kapitalismus verstehen können. Heute, 22.5., 18.30 Uhr, www.rosalux.de/livestream. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung

»Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamte«. Vortrag und Fragerunde von KVIAPOL, einem Projekt an der Uni Bochum, im Rahmen vom »Gänge@Home-Spendenmarathon«. Es spielen die Bands Miley Silence, KV 12 und Notgemeinschaft Peter Pan und verschiedene DJs. Heute, 22.5., 19.30 Uhr, https://www.facebook.com/events/261164971924166/. Veranstalter: Gängeviertel u. a.

»Klassismustresen«. Der Onlinetresen ist ein monatlicher Raum für Austausch und Vernetzung von Interessierten an politischer Bildung oder Organisierung rund um Klasse und Klassismus. Heute, 22.5., 20 Uhr, https://conference.sixtopia.net/b/kik-txz-a3z. Veranstalter: KIKK – Klassismus ist keine Kunstepoche

»Leave No One Behind – Evacuate Now!« Kundgebung für die Evakuierung aller Lager für geflüchtete Menschen und ein Landesaufnahmeprogramm für mindestens 1.000 Menschen in Hamburg. Samstag, 23.5., 11 Uhr, Rathausmarkt, Hamburg. Veranstalter: Seebrücke Hamburg u. a.

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.