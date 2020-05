Reuters/Abubaker Lubowa

Die ugandische Aktivistin Stella Nyanzi, die wegen eines Gedichts über Präsident Yoweri Museveni im vergangenen Jahr zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden war, ist am Montag erneut festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte Nyanzi an einem Protest gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie teilgenommen. Sie wurde zusammen mit vier anderen Demonstranten verhaftet, sagte Polizeisprecher Luke Oweyisigire gegenüber dpa. Ihr werde »Anstiftung zur Gewalt« vorgeworfen. Nyanzi hatte Museveni in einem 2018 auf Facebook geposteten Gedicht als »Diktator« bezeichnet, weshalb sie im August vergangenen Jahres zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt wurde. Im Februar wurde Nyanzi freigelassen. Museveni ist in Uganda seit 1986 an der Macht. (dpa/jW)