Korrekturhinweise

In der Meldung »Immobilienkonzern macht Expansionspause« (Ausgabe vom 19. Mai, Seite 9) ist uns ein redaktioneller Fehler unterlaufen. Nicht der Wohnungskonzern Grand City Properties (GCP), sondern die Immobilienfirma ADO Properties sieht sich nach der Übernahme ihres Rivalen Adler Real Estate auf Wachstumskurs.

Zudem hat es im Interview mit der Überschrift »Unser Appell an die Politik: Wir wollen arbeiten und helfen« (Ausgabe vom 20./21. Mai, Seite 8) eine falsche Angabe gegeben. Der Anerkennungsprozess für Berufsqualifikationen dauert in Spanien zwischen acht und zwölf Monate. In dem Beitrag war von acht bis zwölf Jahren die Rede. Wir bitten, die Fehler zu entschuldigen. (jW)