China: Tote nach Erdbeben im Südwesten

Beijing. Bei einem Erdbeben im Südwesten Chinas hat es Tote und Verletzte gegeben. Durch das Beben im Bezirk Qiaojia seien am Montag abend vier Menschen ums Leben gekommen und 24 weitere verletzt worden, teilte die Regierung der Provinz Yunnan am Dienstag in Onlinemedien mit. Nach Angaben von Chinas Seismologiebehörde ereignete sich das Beben nahe der Sechs-Millionen-Einwohner-Stadt Zhaotong und hatte auf der Richter-Skala eine Stärke von 5,0. Die Provinzregierung schickte nach eigenen Angaben rund 600 Einsatzkräfte in das Erdbebengebiet. (AFP/jW)