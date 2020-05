Indien: Mehr als 100.000 Coronainfektionen

Neu-Delhi. In Indien gibt es seit Dienstag mehr als 100.000 bestätigte Coronavirusinfektionen. Damit liegt das 1,3-Milliarden-Einwohner-Land auf Platz 11 einer entsprechenden Staatenliste der US-amerikanischen Johns-Hopkins-Universität. Trotz einer zunächst sehr strikten Ausgangssperre im zweitbevölkerungsreichsten Land der Erde hat sich die Kurve nicht abgeflacht. Inzwischen gibt es in Indien mehr Infektionen als in China, dem Staat mit den meisten Einwohnern. Besonders von der Pandemie betroffen ist die Millionenmetropole Mumbai. Dort gehen nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden den Krankenhäusern auf den Intensivstationen Betten und Beatmungsgeräte aus. (dpa/jW)