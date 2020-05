Starke Jobverluste bei Autozulieferern

Berlin. Große Teile der deutschen Autozulieferindustrie rechnen laut einer Mitgliederumfrage des Branchenverbands VDA im Fall anhaltend schwacher Fahrzeugverkäufe mit drastischem Stellenabbau. Allein in den 132 Firmen, die an der Erhebung teilnahmen, sollen demnach schon – bei rund 187.000 Beschäftigten – bis zu 12.500 Arbeitsplätze auf der Kippe stehen, falls die Nachfrage nicht bald anzieht. Die Ergebnisse der Befragung mittelständischer Zulieferer lagen am Dienstag dpa vor. »Unter unveränderten Bedingungen werden bis Ende Juni 39 Prozent der Unternehmen Personal abbauen«, so der VDA. (dpa/jW)