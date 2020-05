Finanzhilfen für Airport BER noch über Jahre

Potsdam. Der Hauptstadtflughafen BER könnte nach dem Start noch länger auf Zuschüsse angewiesen sein infolge des Einbruchs bei den Passagierzahlen in der Coronakrise. »Wir werden auch in 2021, 22, 23 möglicherweise noch Unterstützung benötigen«, sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Montag im Sonderausschuss des Brandenburger Landtags. Es werde längere Zeit dauern, bis die Passagierzahlen wieder so seien wie vor der Krise. Eigentümer des Flughafens sind Berlin, Brandenburg und der Bund. Er soll Ende Oktober in Betrieb gehen. (dpa/jW)