»Palästina 1948–2020: 72 Jahre Vertreibung und Besatzung sind genug!« Kundgebung zum Gedenken an den 72. Jahrestag der »Nakba«. Gegen die Kontinuität der Vertreibung, Entrechtung und Beraubung der Palästinenser. Samstag, 16.5., 14 Uhr, Münsterplatz, Bonn. Veranstalter: Palästinensische Gemeinde Deutschland/Bonn u. a.

»Zum Gedenken an die Opfer der Deportationen im Mai 1940 und an den Widerstand der Romnja und Sintize in Auschwitz-Birkenau 1944«. Wissenschaftlicher Onlinevortrag von Dr. Ulrich F. Opfermann mit anschließendem Gespräch und Fragemöglichkeit. Samstag, 16.5., 17 Uhr, weitere Infos zur Anmeldung und zu der Veranstaltungsreihe:www.romev.de/?p=3472, Veranstalter: Rom e. V.

»Corona, Pflege, Bevölkerungsschutz(gesetz)«. Onlinetalk über die allgemeinen und aktuellen Herausforderungen während der Coronapandemie in Gesundheitsberufen mit Sylvia Gabelmann (MdB/Die Linke; Apothekerin), Sabine Reuter (Krankenschwester, »Pflege am Boden«) u. a. Samstag, 16.5., 18 Uhr, Infos und Link zur Veranstaltung auf: www.facebook.com/events/231288861622793/, Veranstalter: Die Linke NRW

»Krise am Golf«. Onlinebuchvorstellung des kürzlich erschienenen Buches von Matin Baraki und Fritz Edlinger (Hg.). Video dauerhaft unter folgendem Link einsehbar: cloud.benkas.net/index.php/s/on3KGxDxSHJqXYd

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.