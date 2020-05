Stolz braucht keine Parade

Alexey Malgavko/REUTERS

Russlands Präsident Wladimir Putin kam nicht umhin, die zum 75. »Tag des Sieges über den Faschismus« am 9. Mai geplanten Militärparaden und offiziellen Feierlichkeiten wegen der Coronapandemie zu verschieben. Am 16. April erklärte er, dass dies noch 2020 nachgeholt würde. Unterdessen ließen es sich Veteranen und deren Familien nicht nehmen, den nationalen Feiertag zu begehen. Auch Michail Stepulew aus Tara im Oblast Omsk (Foto) würdigte den vor 75 Jahren errungenen Sieg über Nazideutschland mit einem Tänzchen im privaten Kreis. Vor einem Jahr lebten nach Angaben des Ministeriums für Arbeit noch 75.495 Veteranen des »Großen Vaterländischen Krieges« in der Russischen Föderation, wie das Portal Russland Journal berichtete. Laut einer jüngst durchgeführten Umfrage des analytischen Zentrums Lewada empfinden 44 Prozent der Befragten Stolz, wenn sie an den 9. Mai denken, für 22 Prozent trauer um die Millionen gefallenen Rotarmisten. (Reuters/jW)