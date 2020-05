»Die neue Rechte und Corona«. Webinar mit Patrick Stegemann (Journalist und Autor). Durch die Coronapandemie ist die neue Rechte in der öffentlichen Wahrnehmung in den Hintergrund gerückt. Doch mit jedem Tag, in dem die Krise Dauerzustand wird und den politischen Alltag mitbestimmt, bekommt sie mehr Resonanz. Welche Strategien fährt die neue Rechte? Heute, 12.5., 19 Uhr, Anmeldung: https://adobe.ly/2y0u4qw. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung, Arbeit und Leben Thüringen e. V., Mobit e. V.

»Wir können auch anders!« Betriebsbesetzung und Produktion in Selbstverwaltung als Antwort auf Krise und Arbeitslosigkeit – Webinar mit Dario Azzellini in drei Teilen. Erste Veranstaltung: »In welchen Situationen haben Arbeiterinnen und Arbeiter ihre Betriebe übernommen, und warum ist diese Praxis heute relevant?« Im Vorfeld werden Texte und kurze Filme bereitgestellt. Mittwoch, 13.5., 17 Uhr, Anmeldung: https://lamapoll.de/Anmeldung_Webinar_2020. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung

»Arbeit der Zukunft – Auswirkungen der Digitalisierung«. Webtalk mit Prof. Dr. Nicole Mayer-Ahuja (Soziologin, Georg-August-Universität Göttingen) und Dr. Florian Butollo (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung). Donnerstag, 14.5., 17 Uhr, https://www.igmetall-sprockhoevel.de/angebote/webinare.html. Veranstalter: IG-Metall-Bildungszentrum Sprockhövel

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.