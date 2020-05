REUTERS/Alonso Gonzalez »Wo bleiben die mehrstündigen Sondersendungen?« Little Richard (1932–2020)

Am Wochenende starb der legendäre Musiker Little Richard, wo bleiben die mehrstündigen Sondersendungen? Am Montag wurde immerhin auf ORF Ö1 um 17.30 Uhr in der Reihe »Spielräume« mit Rainer Elstner erinnert, nachzuhören auf der Website. Anderes Thema: Corona. Der Lockdown brachte die Industrielobby zu Höchstleistungen, die zu den aktuellen Lockerungen führten. Einen anderen als den wirtschaftlichen Blick wirft – unter anderem auf das »Verhältnis von Autoritarismus und Demokratisierung in Zeiten der Krise« – die Sendung »SARS-CoV-2 von Links betrachtet – Folge II« (Di., 9 Uhr, FSK). Am Nachmittag schaltet sich das Freie Sender Kombinat ins Programm »Refugee Radio Network / Migrantpolitan Radio« (Di., 17 Uhr, FSK), bevor am Abend Themen aus Afrika und der Diaspora in »Parlons-En« (Di., 20 Uhr, FSK) verhandelt werden.

Einen aktuellen Bericht zu Deutschlands Weigerung, materiell für Kriegsschuld aufzukommen, bietet Vivien Leue mit »Schuld und Schulden – Deutschland und die Frage der Reparationen« (DLF 2020; Di., 19.15 Uhr, DLF).

Freie Kurzdokus werden in einer Zusammenstellung von Ingo Kottkamp, Massimo Maio und Jenny Marrenbach präsentiert im »Feature Antenne: Radio Texte Stimmen« (DLF Kultur 2020; Di., 22 Uhr, DLF Kultur).

Wohl um die Hirnzellen ein wenig von Corona zu entlasten, lassen die ARD-Anstalten den neuen Schweizer Radiotatort rundlaufen. Premiere hat Matthias Bergers, Gion Mathias Caveltys und Lukas Holligers »Das dritte Ohr« (SRF 2020; Ursendung Mi., 20 Uhr, Bayern 2) morgen abend.

Berichte einer Sexarbeiterin hat Björn SC Deigner (nach einer Idee von Anna Berndt) im Hörspiel »In Stanniolpapier« (SWR 2019; Mi., 22 Uhr, DLF Kultur) verarbeitet. Zeitgleich sendet SWR 2 das Feature »Bittere Pillen für Afrika – Trumps Gesundheitspolitik und die Folgen« (SWR/DLF 2020; Mi., 22 Uhr, SWR 2) von Arndt Peltner und Bettina Rühl.

»Ein Hörspiel mit eigenen Texten, Packungsbeilagen einschlägiger Arzneimittel und neuen Songs« kommt von dem bezaubernden Trio Orlando de Boeykens, Tucké Royale und Hans Unstern mit »The Revolution Will Be Injected« (DLF Kultur 2020; Ursendung Do., 22 Uhr, DLF Kultur). Und gleich noch eine Ursendung: »Die Gefangene« (SWR/DLF 2020; Ursendung Teil 1/3 Do 22 Uhr, SWR 2) setzt die 2018 begonnene Bearbeitung von Marcel Prousts »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« fort.

Mit den Kassibern der RAF-Gefangenen im Hungerstreik in Stammheim, aber auch noch mit den Überraschungsgästen Ludwig Wittgenstein, Herman Melville und Rumpelstilzchen warten Ulf Stolterfoht und Thomas Weber in »ein strumpf wächst durch den tisch« (SWR 2019; Fr., 0 Uhr, DLF Kultur) auf. Die Musik kommt vom Kammerflimmer Kollektief.

Welches Integrationspotential hat deutsche Unterhaltungsmusik? In »Die Feuerbringer – Eine Schlager-Operetta« (WDR/BR 2018; Fr., 21 Uhr, Bayern 2, Sa., 19 Uhr, WDR 3 und So., 17 Uhr, WDR 5) von Tomer Gardi wird ein Schlagersänger nach einem Autounfall zu Sozialstunden in einem Integrationskurs verdonnert. Elke Pressler unterzieht dann nächtliche Hirnaktivitäten einer genaueren Beobachtung: »Faszination Innenwelt – Die Lange Nacht der Träume« (DLF/DLF Kultur 2016; Sa., 0 Uhr, DLF Kultur und 23 Uhr, DLF)

Der WDR schließlich leistet mit Margoth Overaths fünfteiliger Feature-Serie »Oury Jalloh und die Toten des Polizeireviers Dessau«, die am Sonntag anläuft (WDR 2020; So., 8 Uhr und 22.30 Uhr, WDR 5), einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung. In einem Vortrag aus der Reihe »Jenseits der Geschlechtergrenzen« fragt Marianne Pieper am Beispiel der Hamburger Hochschullandschaft »quo vadis queer studies?« (So., 14 Uhr, FSK). Am Montag abend gut plaziert ist ein Hörspielkrimi, der in der Baumafia spielt: Hans Delbrucks »Rolltreppen ins Nichts« (DKultur 2016; Mo., 22 Uhr, DLF Kultur).