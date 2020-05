»Break Isolation«. Protestkundgebung und Demo: Solidarität mit unseren Angehörigen in stationären Einrichtungen und Pflegeheimen – gemeinsam gegen Ausgrenzung und Kontaktsperren! Mit Konstantin Wecker, Sarah Straub (Musikerin), Pflegekräften, Gewerkschaftern und Betroffenen. Heute, 11.5., 16 Uhr, vor dem Bayerischen Innenministerium, Odeonsplatz, München. Info: ­breakisolation.net

»Gegen den Pflegenotstand in der Coronakrise«. Das Gesundheitssystem dauerhaft krisenfest machen. Protestkundgebung am »Tag der Pflege«, mit Bernd Riexinger (Die Linke) zur Notsituation in Krankenhäusern und Pflege sowie mit Harald Weinberg und Pia Zimmermann (beide MdB, Die Linke) und Vertretern vom »Berliner Bündnis für mehr Personal im Krankhenhaus«. Dienstag, 12.5., 10.30 Uhr, vor dem Bundeskanzleramt, Willy-Brandt-Str. 1, Berlin. Aufrufer: Die Linke

»3 x 3 #12: Coronakrisenbewältigung in Russland«. Trotz strenger Ausgangssperren und verordneter »arbeitsfreier Zeit« bei Lohnfortzahlung steigt die Zahl der Coronainfizierten unablässig, und die Krankenhäuser sind vollkommen überlastet. Corona-Panke digital: mit Kerstin Kaiser (RLS, Moskau) zur aktuellen Krisenbewältigung und der politischen Lage in Russland. Mittwoch, 13.5., 17 Uhr, Dauer: ca. 10 min. Link: https://www.helle-panke.de/de/topic/3.termine.html?id=2978

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.