Peter Pan und die drei Sonnen

J. M. Barrie, M. Ogilvy, Peter and Wendy, New York, Scribner/Brigham Young University »Es heißt, wenn man den Feenstaub einatmet, könne man fliegen« (Peter-Pan-Darstellung)

Mit Feenstaub berieselt Peter Pan seine irdischen Freunde, damit sie mit ihm ins Nimmerland fliegen können. Der »Feenstaub« in Cornelia Travniceks gleichnamigem Roman hat eine andere Funktion. Er ist ein Pulver, das man tief einatmen muss: »Es heißt, wenn man an etwas Schönes denkt, an eine gute Erinnerung, während man den Feenstaub einatmet, könne man fliegen.« Petru, der Ich-Erzähler, ist noch nicht geflogen. Genau wie Peter Pan hat er seinen Schatten verloren und lebt auf einer geheimnisvollen Insel. Von dort fährt er regelmäßig in die Stadt, um mit seinen zwei Freunden Cheta und Magare ein Spiel zu spielen, für das er Kind bleiben muss: Einer wirft den Ball gegen einen Passanten, ein anderer eilt hin, klopft hastig dessen Kleidung sauber, entschuldigt sich wortreich, lächelt hilflos, anschließend machen sich beide aus dem Staub – und sind dabei um ein Portmonee, eine Uhr, ein Schmuckstück reicher. Auf diese Beute wartet der Krakadzil. Er ist der Boss der drei Jungs, er versorgt sie mit dem Feenstaub, und sein Name erinnert nicht von ungefähr an eine weit verbreitete Droge.

Namen und Orte sind wichtig in diesem an intertextuellen Bezügen sehr reichen Roman. Da sind auch die drei Sonnen, die über der Insel stehen und die sich auf die Trisolaris-Trilogie des chinesischen Sci-Fi-Autors Liu Cixin beziehen, und da ist Petrus zweiter Name: Er verwandelt sich in Pierre Pierdut, als er später im Roman das Stadtmädchen Marja kennenlernt. Zunächst aber sind Petru, Cheta und Magare noch enge Freunde, zwischen Petru und Magare knistert manchmal die Luft. Woher die drei Jungs kommen, bleibt im Dunkeln; der Grund für ihr Leben auf der Insel indes nicht: Alle drei sind aus der Not heraus hier, ihre Familien brauchen Geld, der Krakadzil schickt es ihnen. Das Gleichnis ist nicht schwer zu entschlüsseln, aber der Text entgeht sehr geschickt der Banalitätsfalle – einerseits durch seine vielen Bezüge, andererseits durch die Erzählweise: »Feenstaub« besteht aus vielen kurzen Abschnitten, manche umfassen nur einen einzigen Satz, die längsten vier Seiten, und jedes Umblättern gemahnt den Lesenden an die Illusion. Trotz dieser Brechung entwickelt »Feenstaub« eine starke Spannung, die sich noch einmal steigert, als Marja in Petrus Leben tritt.

Mit dieser Bekanntschaft nimmt der Roman doch noch eine klassische Wendung: Durch Marja – sicher eine Referenz an Maylies aus Oliver Twist – hinterfragt Petru sein bisheriges Leben. Er lernt lesen, er hintergeht den Krakadzil, und er besorgt sich ein Handy. Petru lernt auch Marjas Eltern kennen, die sich des ungebildeten Straßenjungen annehmen, und hier tappt die Autorin doch ein wenig in die Klischeefalle – um gleich darauf den Roman in aller Konsequenz zu seinem bitteren Ende zu führen. Durch seine Wandelung kann Petru es nicht mehr hinnehmen, als der Krakadzil einen neuen Jungen auf die Insel schickt und dessen Ungeschicklichkeit mit Härte bestraft. Ebenso unüberlegt wie mutig führt er die Katastrophe herbei, die darin mündet, dass der glücklose Peter Pan am Ende wirklich fliegt – allerdings auf eine Weise, mit der er nicht gerechnet hat. Die Lesenden indes haben schon befürchtet, dass die drei Jungen im Flugzeug enden, wie so viele Menschen, die aus einer Notlage heraus in die Fremde kommen und denen dort keine Chance auf ein würdiges Leben gegeben wird.