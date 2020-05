Nachschlag: Kolonialismus ging weiter

Amr Abdallah Dalsh/REUTERS Die Opfer des Befreiungskriegs sind nicht vergessen: Das »Denkmal der Märtyrer« in Algier

Zahlreiche Soldaten aus Nordafrika kämpften im Zweiten Weltkrieg an der Seite Frankreichs gegen den Faschismus. Doch als am 8. Mai 1945 im algerischen Sétif die Einwohner auf die Straßen gingen, um ihrer Freude über den Sieg, aber auch ihrer Hoffnung auf Unabhängigkeit Ausdruck zu verleihen, folgte ein Exzess der Gewalt: Ein Polizist schoss auf einen Demonstranten, der eine algerische Fahne zeigte. Es kam zu Vergeltungsaktionen gegen Kolonisten und Einrichtungen der Verwaltung auch in anderen Gemeinden, das Militär wurde eingesetzt, um den »Aufruhr« niederzuschlagen. Es gab Zehntausende Todesopfer. Viele wurden in Massengräbern verscharrt. Der Krieg war vorbei – der Kolonialismus ging weiter. Yasmina Adi hat für ihren Film »L’autre 8 mai 1945« Zeitzeugen zu den Geschehnissen befragt. Drei von ihnen verbrachten 17 Jahre im Gefängnis, bis sie 1962 durch die Revolution befreit wurden. Wer die Dokumentation im französischen Original sehen will, wird auf der Seite Mediapart fündig. (jt)