Die Queen des Rock ’n’ Roll

Alonso Gonzalez / REUTERS »Unvorhersehbar«: Little Richard im Sommer 2005 bei einem Festival in Spanien

Eigentlich sollte er Blues spielen und hatte bereits einige Songs im Kasten, als Little Richard im September 1955 in einer Aufnahmepause im Studio von Specialty Records in New Orleans wild auf sein Piano einhämmerte und sang »Womp-bomp-a-loom-op-a-womp-bam-boom«. Die folgenden, etwas unzüchtigen Zeilen wurden entschärft und »Tutti Frutti« ein Hit. Drei Millionen Mal gekauft, von Schwarzen und Weißen. Ein Star war geboren, einer der Väter des Rock ›n‹ Roll.

Geboren wurde Richard Wayne Penniman am 5. Dezember 1932 in einem Slum von Macon (Georgia) als eines von 13 Kindern. Einige Verwandte waren Priester, sein Vater Maurer, der nebenbei schwarzgebrannten Whiskey verkaufte. Richard sang in einer Kirche. Sein Vater hielt nicht viel von ihm, beschimpfte ihn als schwul. Mit 14 verließ er die Familie, wusch Teller und trat in Minstrel-Shows auf. Er lernte Klavier spielen, brachte ab 1951 bei RCA einige zahme Singles heraus, die alle floppten. Rock ’n’ Roll traute er sich nicht, erst nach »Tutti Frutti«.

Little Richard hatte Hits wie »Long Tall Sally« (1956, von den Beatles gecovert 1964), »Rip It Up« (1956), »Lucille« (1957) oder »Good Golly Miss Molly« (1958). Und er war ein mitreißender Performer, ich sah ihn noch 1997 in Berlin u. a. auf sein Klavier klettern. Biograph Charles White: »Er war auf der Bühne, runter von der Bühne, er sprang und schrie, peitschte das Publikum hoch.« Und Art Rupe von Specialty Records: »Little Richard war dynamisch, vollkommen ungehemmt, unvorhersehbar, wild.«

Sein Äußeres war für die 1950er ungewöhnlich. Er trug eine mächtige Pompadour-Frisur, androgynes Make-up und Hemden aus Glasperlen. 1995 erklärte er dem Rolling Stone, er sei homosexuell. Später änderte er dies in »bisexuell« und dann in »omnisexuell.« Auf jeden Fall sagte er: »Wenn Elvis der King of Rock ’n’ Roll war, dann war ich die Queen.«

1957 hängte Little Richard seinen Job als Rock ’n’ Roller plötzlich an den Nagel, heiratete, wurde Priester und gab Gospel-Alben heraus. 1962 kehrte er vor allem aus finanziellen Gründen zu weltlicher Musik zurück. Als er Anfang der 70er weltweit Konzerthallen füllte, stürzte er mit Drogen und Alkohol ab, entsagte 1977 ein zweites Mal dem Rock ’n’ Roll, wieder vorübergehend. In den 1980ern war er in Filmen wie »Down and Out in Beverly Hills« (»Zoff in Beverly Hills«) und in »Miami Vice« zu sehen. 2013 erklärte er seinen Bühnenabschied: »I am done.« Am Sonnabend ist Little Richard im Alter von 87 Jahren in Tullahoma (Tennessee) gestorben.

Seine Einfluss auf Musiker wie James Brown und Prince war immens, seine Songs wurden von den Everly Brothers, den Kinks, Creedence Clearwater Revival, Elvis Costello und vielen anderen gecovert.