Filmschaffende warnen in einem offenen Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier vor der »Vernichtung großer Teile des deutschen Kinos«. Produzenten könnten ohne staatliche Absicherung derzeit nicht das Risiko von Drehstopps wegen eines Covid-19-Falls eingehen. »Das bedeutet in den nächsten Monaten massives Produzentensterben, Arbeitslosigkeit für Filmschaffende«, heißt es in dem Schreiben an die CDU-Politiker. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem Margarethe von Trotta, Caroline Link, Detlev Buck, Pepe Danquart, Andreas Dresen, Florian Gallenberger, Dominik Graf, Oliver Hirschbiegel, Volker Schlöndorff und Wim Wenders. (dpa/jW)